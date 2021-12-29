В Белоруссии впервые выявили «омикрон»-штамм

Штамм коронавируса «омикрон» впервые выявлен в Белоруссии, передаёт БелТА. Он обнаружен у четверых граждан. Отмечается, что с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли 5543 человека.

Из всех взятых проб специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава у четырёх человек выявили новый вариант коронавируса «омикрон». Это первые подтверждённые случаи заражения новым вариантом COVID в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается лёгкое течение заболевания, — говорится в сообщении.

За сутки в Белоруссии зарегистрированы 1493 пациента с COVID-19, выписаны 1699. Всего с начала пандемии в республике были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 688 890 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус.

Ранее сообщалось, что в России за сутки впервые с 22 сентября выявлено менее 22 тысяч случаев COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, за минувшие 24 часа в стране зафиксировано 21 119 заболевших в 85 регионах, из них у 7,8% заражённых не было клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве (1798), Санкт-Петербурге (1526) и Московской области (1342).

Скончались от вируса за сутки 932 человека, выздоровели 42 776 пациентов. За весь период зафиксировано 307 022 летальных исхода, выписались — 9 380 223.