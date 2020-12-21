В Белоруссии возбудили уголовное дело против экс-посла в Аргентине

https://static.news.ru/photo/d3f08b72-4399-11eb-be05-fa163e074e61_660.jpg Владимир Астапенко Фото: Посольство Беларуси в Аргентине

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-посла республики в Аргентине Владимира Астапенко, примкнувшего к оппозиции.

Установлено, что подозреваемый путём злоупотребления служебными полномочиями завладел $2393, что по курсу Национального банка Беларуси составило 6077 белорусских рублей, которые использовал в личных целях, — цитирует БелТА информацию Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Астапенко по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь за хищение. Астапенко занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентине, Парагвае, Перу, Восточной Республике Уругвай и Чили по совместительству.

Ранее сообщалось, что Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября. При этом он заявил, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». Позже он заявил, что требует расторгнуть свой трудовой договор, поскольку действия «нанимателя» создают условия для непризнания легитимности власти главы страны.

Это не первый дипломат Белоруссии, который оказался уволенным или ушёл сам из-за отношения к выборам в стране.

Как писал NEWS.ru, посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой призвал провести пересчёт голосов и открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал жестокость силовиков, издевался над задержанными и угрожал близким участников акций протеста. Кроме того, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший протестующих соотечественников, был освобождён от должности.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.