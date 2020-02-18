https://static.news.ru/photo/37c19cd0-5251-11ea-b3e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Белоруссии приговорил 44-летнего уроженца России к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Мужчину признали виновным в убийстве 49-летней жительницы Бобруйска, которое было совершено 19 лет назад.

По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело, однако установить причастных к расправе в 2001 году следователи не смогли. Производство было возобновлено в марте 2019 года, благодаря новым технологиям специалистам удалось обнаружить на орудии убийства примесь биологического материала неустановленного мужчины. Она частично совпала с ДНК 65-летнего уроженца РФ, однако после проведения дополнительных исследований его причастность к преступлению исключили.

Следствие выдвинуло версию, что убийцей может быть родственник мужчины, так как «Y-хромосомная характеристика (гаплотип) всегда передаётся от отца к сыну без изменений», сказано в пресс-релизе на сайте белорусского Следственного комитета. Правоохранители допросили в качестве подозреваемого сына коллеги убитой, фамилия которой совпала с фамилией мужчины, чей биологическим материал был обнаружен на орудии убийства. Уроженец РФ признался, что совершил преступление по предварительному сговору со своим знакомым. Второй подозреваемый к настоящему времени умер.

Ранее NEWS.ru писал, что в Могилёве был задержан 26-летний россиянин, пытавшийся вывезти 19-летнюю девушку за пределы Белоруссии для занятий проституцией.