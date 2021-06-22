В Белоруссии сравнили западные санкции с экономической войной

Объявленные западными странами санкции против Белоруссии граничат с объявлением экономической войны. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении белорусского МИД.

По сути, это граничит с объявлением экономической войны. Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад «объединённая Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз, — указано в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что Европейский союз вынуждает их принять ответные меры, они могут негативно сказаться на сферах взаимодействия и интересах граждан западных компаний, которые приняли недружественные шаги в отношении Белоруссии.

Европейские политики заявили, что ограничительные меры являются сигналом народу Белоруссии. В МИД республики считают такое высказывание откровенным издевательством и насмешкой над логикой и здравым смыслом.

21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки также расширили Великобритания и Канада.

Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что Москва не оставит Минск после введения новых санкций против республики. По его словам, помощь будет оказываться до самых критических обстоятельств. Он подчеркнул, что страны являются союзниками, которые не предают друг друга.