В Белоруссии пропал главред оппозиционной газеты

Белорусская оппозиционная газета «Наша Нива» не может связаться с главным редактором Егором Мартиновичем и рядом других сотрудников, сообщает Telegram-канал издания.

Мы не можем связаться с некоторыми сотрудниками редакции, в том числе с главным редактором Егором Мартиновичем, — говорится в сообщении.

Журналисты допускают, что он может быть задержан. Косвенно эту информацию подтверждают читатели издания. Они видели в здании газеты сотрудников Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии (ГУБОПиК).

Доступ к сайту «Наша Нива» был заблокирован в стране в четверг. В газете была размещена информация, которая запрещена законом. В России сайт издания также не открывается.

«Наша Нива» была создана в 1991 году. До 1996 года редакция располагалась в Вильнюсе, затем она переехала в Минск. С 2017 года издание возглавляет Егор Мартинович.

В мае силовики белорусского Гродно задержали главреда Hrodna.life Алексея Шоту. Его увели у Дома журналистов города. До Hrodna.life Шота работал в издании Tut.by. Ранее силовики пришли в редакцию этого издания с обыском.