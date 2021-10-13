В Белоруссии подписчиков экстремистских Telegram-каналов начнут сажать

Подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщило Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД республики в своём Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что правительство Белоруссии 12 октября приняло постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Документ регламентирует порядок реализации положений закона «О противодействии экстремизму».

ГУ БОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями, — говорится в сообщении.

Это значит, что подписчики этих каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии как участники экстремистского формирования. Им будет грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее Следственный комитет Белоруссии завёл уголовное дело из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ в ходе спецоперации в Минске. Подозреваемыми стали 136 человек, всех отправили в СИЗО. Они стали фигурантами дела, заведённого по статьям об умышленном возбуждении социальной вражды по признаку социальной принадлежности и об оскорблении представителя власти.