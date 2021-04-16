В Белоруссии опубликовано видео обсуждения планов военного переворота

https://static.news.ru/photo/de7fe524-fdda-11ea-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Видеозапись, на которой якобы проходит обсуждение планов военного переворота в Белоруссии, опубликовал Telegram-канал ОНТ.

На видео участники беседы, в частности, говорят о том, что первой задачей является «устранение самого главного». Вторая задача — блокировка внутренних войск и ОМОНа, после чего необходимо занять несколько значимых объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение, дабы зачитать своё обращение к гражданам.

Ранее стало известно о том, что белорусские силовики предотвратили подготовку военного переворота в стране и покушение на президента Александра Лукашенко. В этой связи в РФ были задержаны имеющий двойное гражданство (США и Белоруссии) Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Иосифович. Белорусские силовики подозревают их в подготовке военного переворота по сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов.

О подготовке покушения заявил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, задачу устранить его поставило руководство США. Об этом писал NEWS.ru.