В Белоруссии опубликовано видео обсуждения планов военного переворота

Видеозапись, на которой якобы проходит обсуждение планов военного переворота в Белоруссии, опубликовал Telegram-канал ОНТ.
На видео участники беседы, в частности,
Ранее стало известно о том, что белорусские силовики предотвратили подготовку военного переворота в стране и покушение на президента Александра Лукашенко. В этой связи в РФ были задержаны имеющий двойное гражданство (США и Белоруссии) Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Иосифович. Белорусские силовики подозревают их в подготовке военного переворота по сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов.
О подготовке покушения заявил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, задачу устранить его поставило руководство США. Об этом писал NEWS.ru.