В Белоруссии ограничили доступ к сайту Deutsche Welle
Александр Чеков
Александр Чеков
18:33, 28 октября 2021
Фото: Thomas Trutschel//Global Look Press
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Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Об этом холдингу сообщили в одном из самых крупных в стране интернет-провайдеров госпредприятия «Белтелеком».
В Беларуси заблокировали сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle. В четверг, 28 октября, сайт не открывался, вместо этого появлялась стандартная заглушка Министерства информации об ограничении доступа к сайту, — написали в медиакомпании.
Отмечается, что в тексте «заглушки» сообщается, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации республики, «принятого в соответствии с законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“».
Вместе с тем пользователям услуги передачи данных мобильных операторов доступ к сайту Deutsche Welle пока открыт.
Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв прокомментировал поддержку со стороны немецких властей блокировки YouTube-каналов RT. Говоря о произошедшем, он пригрозил холдингу Deutsche Welle ответными мерами.