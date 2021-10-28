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В Белоруссии ограничили доступ к сайту Deutsche Welle

18:33, 28 октября 2021
В Белоруссии ограничили доступ к сайту Deutsche Welle Фото: Thomas Trutschel//Global Look Press
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Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Об этом холдингу сообщили в одном из самых крупных в стране интернет-провайдеров госпредприятия «Белтелеком».

В Беларуси заблокировали сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle. В четверг, 28 октября, сайт не открывался, вместо этого появлялась стандартная заглушка Министерства информации об ограничении доступа к сайту, — написали в медиакомпании.

Отмечается, что в тексте «заглушки» сообщается, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации республики, «принятого в соответствии с законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“».

Вместе с тем пользователям услуги передачи данных мобильных операторов доступ к сайту Deutsche Welle пока открыт.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв прокомментировал поддержку со стороны немецких властей блокировки YouTube-каналов RT. Говоря о произошедшем, он пригрозил холдингу Deutsche Welle ответными мерами.

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