В Белоруссии начался второй раунд переговоров России и Украины

В Белоруссии стартовал второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий. Он проходит в Беловежской пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах. Встреча началась с обмена рукопожатиями, сообщает РИА Новости.

Российская делегация явилась на встречу несколько раньше и ожидала коллег с Украины в комнате для переговоров. Когда те зашли в помещение, стороны пожали друг другу руки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев на переговорах с Москвой будет работать над созданием гуманитарных коридоров и возвращением ситуации до начала российской спецоперации. Он также заявил о невозможности уступок в вопросе территорий.

Мы не уступим в принципиальных для нас вещах, таких как территориальная целостность Украины. Об этом не может быть и речи, — цитирует министра ТАСС.

Один из членов украинской делегации Давид Арахамия заявил, что договорённость о гуманитарных коридорах является программой-минимум на встрече в Белоруссии. Далее представители Киева будут действовать по обстоятельствам.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.