https://static.news.ru/photo/4c84b09a-c416-11e9-9516-fa163e074e61_660.jpg Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Белый дом подтвердил факт телефонных переговоров президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. При этом там не сообщили деталей обсуждения и не сказали, шла ли на них речь о возвращении России в «группу восьми».

Президент Трамп провел вчера телефонный разговор с президентом Франции Макроном, чтобы обсудить предстоящий саммит G7, — говорится в переданном СМИ заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.

Ранее информацию о готовности Парижа и Вашингтона пригласить Москву на саммит сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. По их сведениям, американский президент ещё поднимет данный вопрос в ходе встречи лидеров стран-участниц G7, которая состоится в эти выходные во французском городе Биарриц.

Ранее News.ru писал, что Макрон связывает возвращение России в «восьмёрку» с ситуацией на Украине.