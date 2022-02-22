В Белом доме исключили возможность скорой встречи Байдена и Путина

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, о которой ещё недавно говорили в Вашингтоне, больше в планах не стоит, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Сейчас, когда Путин «командует вторжением в суверенное государство», не время для таких контактов, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

На данном этапе это, безусловно, в планах не значится, — пояснила Псаки.

Она напомнила, что и госсекретарь Энтони Блинкен отказался от планировавшейся встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая должна была стать подготовкой к саммиту лидеров стран.

Псаки добавила, что в Белом доме не закрывают двери для дипломатии. Даже если Россия пойдёт на эскалацию ситуации вокруг Украины, возможность для общения лидеров двух стран останется, заключила она.

Ранее стало известно, что Энтони Блинкен заявил об отказе от очной встречи с Сергеем Лавровым, запланированной в Европе на 24 февраля. Об этом Блинкен сам рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Госсекретарь заявил, что «не видит смысла» в проведении встречи ввиду «вторжения» России на Украину и «отвергнутого» дипломатического подхода.