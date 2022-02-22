Блинкен отменил встречу с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказался от очной встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, запланированной в Европе на 24 февраля. Об этом Блинкен сам заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, его слова приводит ТАСС.

Госсекретарь заявил , что «не видит смысла» в проведении этой встречи ввиду «вторжения» России на Украину и «отвергнутого» дипломатического подхода.

Я проконсультировался с союзниками и партнёрами. Все согласились [с этим]. И сегодня я направил письмо министру иностранных дел [России] Сергею Лаврову, информируя его об этом, — сказал Блинкен.

Глава Госдепа при этом добавил, то США готовы к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Россией, но Москве для этого нужно показать «серьёзный настрой». Блинкен отметил, что США в любом случае будут добиваться дипломатического решения кризиса, чтобы не допустить развития событий по «худшему сценарию».

Госсекретарь заявил, что высказывания российского президента Владимира Путина показывают, что он видит Украину не как суверенное государство, а как подчинённое России образование.

Это полностью ложное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки миллионов украинцев, — заявил Блинкен, комментируя выступление российского лидера по поводу ситуации в ДНР и ЛНР.

И эти слова, по мнению главы Госдепа, как раз-таки и доказывают, что Владимир Путин «всегда планировал» вторгнуться на Украину и уничтожить украинскую демократию, которая «которая представляет сильный контраст с его автократией, чтобы вернуть Украину России». При этом Блинкен предупредил об угрозе новых санкций в адрес России, если Москва продолжит «эскалацию ситуации».

Блинкен заверяет, что Россия пытается не остановить расширение НАТО, а подчинить Украину, что, по мнению американского политика, «чётко дал понять» Владимир Путин.

Речь идёт о восстановлении Российской империи, а если не об этом, то о сфере влияния, а если не о ней, то о полной нейтральности стран, окружающих Россию, — подытожил Блинкен.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что последние шаги России в отношении Украины Белый дом рассматривает как «начало российского вторжения».