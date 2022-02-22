В Белом доме назвали события на Украине началом российского вторжения

Последние шаги России в отношении Украины Белый дом рассматривает как «начало российского вторжения», заявил в эфире телеканала CNN заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. Он напомнил, что ответ Штатов будет стремительным и жёстким.

Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жёстким, — заявил он.

По мнению Файнера, ранее Россия вторглась на Украину в 2014 году. Комментируя запланированную на 24 февраля встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, он сказал, что своими действиями Москва значительно сократила возможности для дипломатического урегулирования ситуации, возникшей вокруг Украины.

Они (Россия — ред.) своими вчерашними действиями ещё больше закрыли дверь для дипломатии, — подчеркнул Файнер.

Накануне в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь США отметил быстрый ответ на решение России признать «мнимую независимость так называемых республик, контролируемых российскими марионеточными властями на востоке Украины». Он также подтвердил неизменную поддержку Киеву со стороны Вашингтона.

21 февраля президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Кроме того, российский лидер потребовал от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, незамедлительно прекратить боевые действия.