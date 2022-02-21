США и Украина обсудили ответные меры на признание Россией ДНР и ЛНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили в ходе телефонного разговора ответные меры Вашингтона, принимаемые по итогам признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С заявлением по итогам переговоров выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передаёт ТАСС.

Госсекретарь отметил быстрый ответ на решение России признать мнимую «независимость» так называемых республик, контролируемых российскими марионеточными властями на востоке Украины. Они обсудили решительные ответные меры, о которых мы объявили сегодня, и подтвердили, что будут предприняты дополнительные шаги, — пояснил Прайс.

Он добавил, что Блинкен подтвердил «неизменную поддержку Украины со стороны США». Прайс отметил, что Блинкен продолжит обсуждение вопроса с Кулебой 22 февраля.

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло ранее выразила сожаление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. По её словам, это решение может иметь глобальные и региональные последствия, об этом замгенсека заявила на экстренном заседании Совбеза ООН.

Руководство Канады также планирует ввести против России санкции. По мнению Оттавы, признание Россией независимости самопровозглашённых республик Новороссии является нарушением Минских соглашений и Устава ООН, а также угрозой безопасности региона.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее заявил, что новые санкции Запада, которые последуют за признание ЛНР и ДНР, Россию не запугают. Он добавил, что страны Запада, выдававшие себя за оплот демократии, стали той стороной, которая поддерживает агрессию, терроризм и убийство мирных граждан.