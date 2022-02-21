В ООН предупредили о «глобальных последствиях» признания ЛНР и ДНР

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло выразила сожаление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Это решение может иметь глобальные и региональные последствия, заявила замгенсека на экстренном заседании Совбеза ООН, пишет РИА Новости .

Собрать экстренное совещание Организацию попросили семь стран. Как заявила ДиКарло, риск масштабного конфликта на Украине велик и его надо предотвратить любой ценой.

Следующие часы и дни будут критическими. Риск крупного конфликта реален, и его необходимо предотвратить любой ценой, — сказала заместитель Генерального секретаря ООН.

По словам политика, сейчас единственный путь преодолеть разногласия между ключевыми сторонами — это проведение переговоров. В ООН сожалеют о решении России направить военные силы на восток Украины и призывают все стороны в ситуации вокруг Украины сосредоточиться на немедленном прекращении враждебных действий, добавила ДиКарло, отметив при этом, что Организация не получала из независимых источников сообщения о происходящем на востоке Украины.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила, что Вашингтон не планирует поставлять ядерное оружие на Украину. «которая его не хочет». Так она оспорила обвинения, прозвучавшие в адрес украинских властей в Москве. При этом она назвала шаг России по признанию донбасских республик разрывом «в клочья» минских соглашений, на котором «Путин не остановится».

ООН должна дать понять, что нападение на Украину — это атака на суверенитет каждого члена организации, покушение на её устав, — заявила постпред США в ООН.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что новые санкции Запада, которые последуют за признание ЛНР и ДНР, Россию не запугают. Он добавил, что страны Запада, выдававшие себя за оплот демократии, стали той стороной, которая поддерживает агрессию, терроризм и убийство мирных граждан.