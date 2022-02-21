В Госдуме заявили о готовности РФ к любым санкциям из-за Донбасса

Новые санкции Запада, которые последуют за признание ЛНР и ДНР, Россию не запугают, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Страна готова к любому развитию событий, отметил он в беседе с РИА Новости.

Эти санкции нам не страшны. Россия готова к любому развитию событий, пусть в этом так называемые наши западные партнёры не сомневаются, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что страны Запада, выдававшие себя за оплот демократии, стали той стороной, которая поддерживает агрессию, терроризм и убийство мирных граждан. Это печально.

Нам с такими странами не по пути и нас санкциями не запугать. Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу. Сегодня оплотом демократии является как раз Россия, и именно ЕС и другие государства должны брать с нас пример, — заключил Шеремет.

Ранее стало известно, что на Белград станет оказываться давление со стороны Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич. После решения президента РФ Владимира Путина признать ЛНР и ДНР от Сербии будут требовать поддержки санкций в отношении Москвы, отметил сербский лидер. Вучич добавил, что ему по этому поводу уже звонили.