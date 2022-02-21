Вучич заявил, что Сербию будут принуждать к поддержке санкций против РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Белград станет оказываться давление со стороны Запада. После решения президента РФ Владимира Путина признать ЛНР и ДНР от Сербии будут требовать поддержки санкций в отношении Москвы, отметил сербский лидер в эфире TV Pink.

Вучич добавил , что ему по этому поводу уже звонили.

Можете себе представить, какое давление сейчас будет на Сербию по вопросу введения санкций к России и всего остального... У меня уже были звонки, — подчеркнул президент Сербии.

Он уточнил, что в его утреннем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос о санкциях не поднимался.

Ранее стало известно, что Александр Вучич ожидает подорожания нефти после признания Россией ЛНР и ДНР. Также он предрекает санкции в отношении газопроводов. По словам Вучича, весь мир будет «иметь проблемы» касаемо экономики. Президент Сербии уверен, что цены будут расти на всё, начиная от угля и нефти, заканчивая зерном, но больше другого его беспокоят цена нефти и газа, а также их запасы.