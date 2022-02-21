Глава Сербии Вучич предрёк подорожание нефти после признания ЛНР и ДНР

Президент Сербии Александр Вучич ожидает подорожания нефти после признания Россией ЛНР и ДНР. Также он предрекает санкции в отношении газопроводов, заявил сербский лидер в эфире TV Pink.

По словам Вучича, весь мир будет «иметь проблемы» касаемо экономики. Президент Сербии уверен , что цены будут расти на всё, начиная от угля и нефти, заканчивая зерном, пшеницей, кукурузой и всем остальным.

Мы уже разговаривали сегодня на Совете нацбезопасности, следим за нашим экспортом. Цена пшеницы высокая, цена удобрений высока из-за цены газа на мировом рынке, и надо думать, что можем сделать в предстоящие дни, но я не могу скрыть беспокойство, что всегда видно на моём лице... а гражданам хочу сказать: у нас всегда будет достаточно еды и воды, чтобы не случилось, — заявил Вучич.

Но больше всего, по словам сербского лидера, его беспокоят цена нефти и газа и их запасы.

Президент России Владимир путин в понедельник, 21 февраля, пописал указ о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. После этого США, Великобритания и Евросоюз пригрозили России введением самых жёстких санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР противоречит заявлениям Москвы о приверженности дипломатии и является атакой на суверенитет Украины. И поэтому президент США Джо байден подпишет указ о санкциях, которые призваны помешать РФ извлечь выгоду из признания ДНР и ЛНР.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о том, что Президент США Джо Байден собирается подписать указ, запрещающий американским гражданам финансировать, вести торговлю и инвестировать средства в Донецкую и Луганскую народные республики.