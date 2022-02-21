Глава Сербии Вучич предрёк подорожание нефти после признания ЛНР и ДНР

Президент Сербии Александр Вучич ожидает подорожания нефти после признания Россией ЛНР и ДНР. Также он предрекает санкции в отношении газопроводов, заявил сербский лидер в эфире TV Pink.
По словам Вучича, весь мир будет «иметь проблемы» касаемо экономики. Президент Сербии
Мы уже разговаривали сегодня на Совете нацбезопасности, следим за нашим экспортом. Цена пшеницы высокая, цена удобрений высока из-за цены газа на мировом рынке, и надо думать, что можем сделать в предстоящие дни, но я не могу скрыть беспокойство, что всегда видно на моём лице... а гражданам хочу сказать: у нас всегда будет достаточно еды и воды, чтобы не случилось, — заявил Вучич.
Но больше всего, по словам сербского лидера, его беспокоят цена нефти и газа и их запасы.
Президент России Владимир путин в понедельник, 21 февраля, пописал указ о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. После этого США, Великобритания и Евросоюз пригрозили России введением самых жёстких санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР противоречит заявлениям Москвы о приверженности дипломатии и является атакой на суверенитет Украины. И поэтому президент США Джо байден подпишет указ о санкциях, которые призваны помешать РФ извлечь выгоду из признания ДНР и ЛНР.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о том, что Президент США Джо Байден собирается подписать указ, запрещающий американским гражданам финансировать, вести торговлю и инвестировать средства в Донецкую и Луганскую народные республики.