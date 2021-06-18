В Баку назвали реваншизмом заявление Еревана о визите Алиева в Шушу

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В МИД Азербайджана отреагировали на оценку визитов лидера страны Ильхама Алиева и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в город Шуша, которую распространили в армянском внешнеполитическом ведомстве. Дипломаты считают позицию Еревана реваншистской. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте министерства.

Комментируя Шушинскую декларацию, МИД Армении утверждает, что она направлена против армянского народа. Внешнеполитическое ведомство Армении не осознаёт, что именно его реваншистская позиция направлена против армянского народа, — заявили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что Армения занимает бескомпромиссную позицию, которая является серьёзным препятствием на пути к миру и безопасности в регионе. Дипломаты напомнили, что Ереван «на протяжении десятилетий» нарушал международные нормы, а теперь говорит о суверенитете государств, что является последней стадией лицемерия.

Армения, которая ссылается на международное право, прежде всего сама должна научиться относиться к нему с уважением, — указано в документе.

15 июня Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях. Азербайджанский лидер подчеркнул, что Турция и Азербайджан показывают уникальный пример союзничества в мире. По его словам, декларация затрагивает вопросы взаимопомощи в оборонной сфере. 17 июня в МИД Армении осудили посещение политиками города Шуша, пояснив, что такие действия «наносят существенный урон международным усилиям по установлению стабильности в регионе и являются совершенно неприемлемыми».