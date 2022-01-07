Захарова раскритиковала Запад за отношение к протестам в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале раскритиковала западные страны из-за отношения к протестам в Казахстане. Захарова указала на то, что штурм Капитолия в начале 2021 года вице-президент США Камала Харрис сравнила с атакой на Пёрл-Харбор, однако беспорядки в Казахстане оцениваются как «один из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли».

Нет никаких «западных ценностей». А уж тем более единства. Даже на словах, — подчеркнула Захарова.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что США держат руку на пульсе в ситуации вокруг Казахстана. По её словам, администрация Байдена призывает манифестантов к спокойствию и мирному выражению мнения, а руководство страны — к сдержанности. Вместе с тем официальный представитель отвергла «безумные заявления» о том, что за беспорядками могут стоять США.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории.

В стране был введён критический уровень террористической опасности. В Казахстане призвали жителей отнестись к введённым ограничениям с пониманием и неукоснительно соблюдать требования госорганов и силовиков. На всей территории страны действует режим антитеррористической операции, выставлены круглосуточные блокпосты.