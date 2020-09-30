МО Азербайджана показало видео уничтожения восьми армянских РСЗО «Град»

Азербайджанские военные уничтожили восемь реактивных систем залпового огня «Град» ВС Армении в Карабахе. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики, которое опубликовало кадры спецоперации.
В результате проведённых сегодня вечером боевых действий подразделений азербайджанской армии было уничтожено восемь вражеских реактивных систем залпового огня «Град», — отметили в ведомстве.
С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.
МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.
Как писал NEWS.ru, руководители Федеральных национально-культурных автономий азербайджанцев и армян в России Мехрибан Садыгова и Ара Абрамян официально обратились к соотечественникам из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
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