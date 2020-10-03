Азербайджан заявил об обстреле города Гянджи Вооружёнными силами Армении

https://static.news.ru/photo/ef2e8d50-0625-11eb-b6f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что город Гянджи подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Армении.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передаёт РИА Новости.

ВС Армении подвергают обстрелу город Гянджа, — гласит сообщение.

При этом в Минобороны опровергли информацию армянской стороны, что удары были нанесены исключительно по военным объектам в городе. По данным ведомства, в результате обстрела ущерб нанесён мирным жителям. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и древние исторические постройки, передаёт ТАСС.

Сообщения армянской стороны о якобы нанесённых ударах по военным объектам в городе Гянджа носят провокационный характер и являются ложью, — подчеркнули в МО Азербайджана.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в МИД Азербайджана заявили о непричастности Турции к боевым действиям в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.