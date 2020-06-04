В Азербайджане все аэропорты будут закрыты до 1 июля

https://static.news.ru/photo/971535de-a670-11ea-9115-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Власти Азербайджана приняли решение продлить запрет на выполнение регулярных пассажирских авиарейсов до 1 июля из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

Ранее из-за коронавируса оперативный штаб при кабмине продлил срок закрытия границ до 15 июня.

По последним данным, в Азербайджане выявлено 6522 заражённых коронавирусом. Число выздоровевших достигло 3737, погибли 78 человек.

Ранее директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк оценил общий ущерб мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса в $312 млрд. Возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе, по его оценке, может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.

Как писал NEWS.ru, министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что при оптимистичном сценарии, согласно которому международные перелёты возобновятся в июле, за 2020 год российские авиакомпании перевезут только 60 млн пассажиров. Это в два с лишним раза меньше, чем было в 2019 году (128,1 млн пассажиров). Согласно же базовому прогнозу, который подразумевает восстановление полётов только к сентябрю, в 2020 году пассажиропоток может составить всего около 30 млн пассажиров.