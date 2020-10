В Азербайджане возбудили уголовное дело после обстрела Гянджи

В результате обстрела города погиб один человек, 32 ранены. Два часа назад Арутюнян сообщил, что «на данный момент поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди гражданского населения».

Минобороны Азербайджана ранее заявило об обстреле Гянджи Вооружёнными силами Армении. Азербайджан опроверг информацию об ударах только по военным объектам. В Баку подчеркнули, что армянская сторона также бьёт по гражданской инфраструктуре, были повреждены древние исторические постройки.