В Азербайджане возбудили уголовное дело после обстрела Гянджи

https://static.news.ru/photo/e47dcc0a-0638-11eb-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении лидера непризнанного Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Ранее тот заявил, что именно он отдал приказ об атаке на город Гянджи «с целью обезвреживания военных объектов».

В результате обстрела города погиб один человек, 32 ранены. Два часа назад Арутюнян сообщил, что «на данный момент поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди гражданского населения».

Минобороны Азербайджана ранее заявило об обстреле Гянджи Вооружёнными силами Армении. Азербайджан опроверг информацию об ударах только по военным объектам. В Баку подчеркнули, что армянская сторона также бьёт по гражданской инфраструктуре, были повреждены древние исторические постройки.

I talked to people in Ganja. Residents of Ganja are more than strong. Such irresponsible missile attack with cluster munitions from Armenia can in no way intimidate them. pic.twitter.com/CBwaHKueLB — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Затяжной конфликт в Нагорном Карабахе разгорается на национальной почве. В XX веке подавляющее население региона было армянским. В советское время территория в качестве автономной области вошла в состав Азербайджана. К концу 80-х азербайджанское население увеличилось с 6% до 23%. Население территории и Ереван просили советские власти включить Нагорный Карабах в состав Армении, но безрезультатно. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.