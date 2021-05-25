В Азербайджане снимут ряд карантинных ограничений

https://static.news.ru/photo/8bffb512-bd43-11eb-a74e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Азербайджана с 31 мая намерены снять ряд карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, в частности, отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе и возобновляет работу бакинское метро. Это решение правительства было объявлено во вторник на брифинге оперштаба при кабмине страны.

С 31 мая отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе. Также с этой даты возобновляет работу бакинский метрополитен, — огласил решение оперштаба помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

По его словам, с 31 мая также возобновляются пассажирские перевозки между регионами страны. Мовсумов отметил, что это решение связано с нормализацией эпидемиологической ситуации в стране.

Согласно решению властей республики, с 10 июня начинается очередной этап карантинных послаблений. С этого времени возобновляется деятельность мест богослужения, откроются крупные торговые центры и моллы, начнут принимать посетителей пляжи. Кроме того, можно будет посещать спортивно-оздоровительные объекты. Однако доступ в них будут иметь только обладатели COVID-паспортов двух видов Документы будут выдаваться привитым двумя дозами вакцины от коронавируса, либо тем гражданам, которые выздоровели от коронавируса. Второй СOVID-паспорт получил название сертификат об иммунитете.

В Азербайджане был введён обязательный масочный режим с 1 июня 2020 года. Особый карантинный режим действует в стране до 1 июня 2021 года. В этот период запрещено проведение массовых мероприятий, среди которых свадьбы, поминки и дни рождения. Регулярная транспортная связь с зарубежными странами прекращена.

Ранее карантинные ограничения ужесточили во Франции. Президент Эммануэль Макрон заявил, что в действующий в 19 регионах режим карантина будет распространён на всю страну из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.