Макрон объявил об ужесточении карантина во Франции

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Действующий в настоящее время в 19 регионах Франции режим карантина будет распространён на всю страну из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации.

Правила, которые ранее были введены в марте в 19 департаментах страны, будут расширены на всю территорию Франции в субботу вечером, — цитирует ТАСС французского лидера.

Он добавил, что ограничения будут действовать с 3 апреля в течение четырёх недель. По словам Макрона, такое решение было принято из-за распространения в стране британского штамма SARS-CoV-19.

Как сообщал NEWS.ru, власти Киева решили ввести режим тотального карантина с понедельника, 5 апреля, как минимум на 11 дней. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он пояснил, что в последние дни пандемия обрела форму «стремительной волны», а власти пытаются не допустить её критических последствий.