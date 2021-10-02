В Азербайджане арестован подозреваемый в шпионаже в пользу Армении

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) арестовала 51-летнего мужчину по подозрению в сотрудничестве со специальными службами Армении и осуществлении враждебной деятельности против республики. В отношении арестованного — Айдына Заки оглу Закиева — возбуждено уголовное дело по статье 274 УК Азербайджана «Государственная измена», сообщили в ведомстве.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники СГБ
Также Закиев получил задание о привлечении иных лиц к сотрудничеству с армянскими спецслужбами, заявили в СГБ.
Ранее в Швеции впервые за 18 лет осудили гражданина за «сотрудничество» с разведслужбами России. Мужчина получил тюремный срок за то, что якобы передавал конфиденциальную информацию работнику российского посольства.