В Азербайджане арестован подозреваемый в шпионаже в пользу Армении

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) арестовала 51-летнего мужчину по подозрению в сотрудничестве со специальными службами Армении и осуществлении враждебной деятельности против республики. В отношении арестованного — Айдына Заки оглу Закиева — возбуждено уголовное дело по статье 274 УК Азербайджана «Государственная измена», сообщили в ведомстве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники СГБ выяснили , что Закиев оказывал помощь армянской стороне в осуществлении враждебной деятельности против Азербайджана в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности республики. Он передавал информацию о комплектовании личного состава ВС Азербайджана и распространял сведения, направленные на разжигание в республике противостояния по этническим мотивам.

Также Закиев получил задание о привлечении иных лиц к сотрудничеству с армянскими спецслужбами, заявили в СГБ.

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