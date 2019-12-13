Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что впервые в истории страны одну из разведслужб возглавит женщина. Рэйчел Нобл станет руководителем Управления радиотехнической обороны.
Это подразделение Управления военной разведки занимается защитой австралийских коммуникаций и перехватом и дешифровкой радиопередач зарубежных разведывательных организаций.
Её назначение на эту руководящую должность является значительным шагом вперёд для женщин в сфере национальной безопасности, и мы поздравляем её, — сказано в заявлении Моррисона и министра обороны Австралии Линды Рейнолдс.
Работать в новой должности Нобл начнёт в феврале 2020 года, отмечает Reuters.
Ранее NEWS.ru писал, что контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО. Организация объединяет начальников генеральных штабов государств — членов Альянса.