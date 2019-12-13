https://static.news.ru/photo/a4359072-1d6f-11ea-87e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что впервые в истории страны одну из разведслужб возглавит женщина. Рэйчел Нобл станет руководителем Управления радиотехнической обороны.

Это подразделение Управления военной разведки занимается защитой австралийских коммуникаций и перехватом и дешифровкой радиопередач зарубежных разведывательных организаций.

Её назначение на эту руководящую должность является значительным шагом вперёд для женщин в сфере национальной безопасности, и мы поздравляем её, — сказано в заявлении Моррисона и министра обороны Австралии Линды Рейнолдс.

Rachel Noble to become director-general of the Australian Signals Directorate https://t.co/LuqGrT16MQ pic.twitter.com/6sAgMVvtGh — zeroultra (@zeroultra4) December 13, 2019

Работать в новой должности Нобл начнёт в феврале 2020 года, отмечает Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО. Организация объединяет начальников генеральных штабов государств — членов Альянса.