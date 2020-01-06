https://static.news.ru/photo/6be9aa70-314f-11ea-b72f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/imageBROKER.com/Global Look Press

Австралийские власти разрешили убить около 10 тысяч верблюдов из-за нехватки воды, которая необходима для тушения лесных пожаров.

Операция пройдёт на севере страны, где проживают преимущественно аборигены. Животные в этом регионе из-за царящей жары сильнее обычного нуждаются в воде. Они вламываются в общины и разрушают инфраструктуры. В связи с этим власти решили сократить количество верблюдов, пишет The Hill.

Ранее NEWS.ru писал, что масштабная эвакуация началась на юго-востоке Австралии из-за лесных пожаров. Несколько тысяч туристов были вынуждены покинуть места отдыха. Пожарная служба штата Новый Уэльс предупредила о чрезвычайно высокой пожарной опасности, которая ожидается 4 января. Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии.