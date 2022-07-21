В Австралии разгадали тайну розового ночного неба Власти города Милдьюра в Австралии разгадали тайну розового ночного неба

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Власти австралийского города Милдьюра смогли объяснить розовое свечение в небе во время ночи, которое привлекло внимание местных жителей. Несколько дней назад в экстренные службы обратились несколько сотен человек из-за странного свечения в небе, которое приняли за лесной пожар. Оказалось, что это искусственная подсветка на ферме, где выращивают медицинский каннабис, пишет телеканал ABC.

Мы использовали новую территорию фермы, поэтому подсветка привлекла так много внимания, — пояснил управляющий фермой Питер Крок.

Он добавил, что обычно срабатывают автоматические ставни, которые не дают свету от ламп покинуть помещение, но в этот раз это не произошло.

Эстонский фермер Мартин Тамм ранее заявил, что нанятый им украинский беженец украл у него уникальную свинью, стоимость которой составляла около €1 млн. Эстонец заявил, что беженец работал у него на ферме с апреля 2022 года. Однажды, когда фермер отвлекся, украинец схватил свинью и отвёз её на рынок. Уникальность этого животного заключалась в том, что его обучили искать деликатесные трюфели. Благодаря свинье Тамм много зарабатывал.