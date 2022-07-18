Украинский беженец украл у эстонца свинью за 1 млн евро

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Эстонский фермер Мартин Тамм взял на работу беженца с Украины, о чем наверняка пожалел. Украинец украл у него «уникальную» свинью, стоимость которой достигает одного миллиона евро. Животное пустили на мясо, сообщила Lenta.ru со ссылкой на телеканал Euronews.

Как сообщил эстонец, беженец работал у него на ферме с апреля 2022 года. В один из дней, когда фермер отвлёкся, украинец не спросив разрешения, схватил свинью и отвез на рынок. Уникальность этого животного заключалась в том, что оно было обучено искать деликатесные трюфеля и обеспечивала Мартина Тамма крупным доходом.

Пострадавший фермер подал в суд, заявив, что он потерял не менее миллиона евро, именно столько он мог заработать из-за нюха свиньи. Решение судьи по этому делу пока неизвестно, так же как судьба беженца, обокравшего фермера.

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