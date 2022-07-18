WarGonzo: Кириенко попал под обстрел ВСУ в Новой Каховке WarGonzo: замглавы АП РФ Кириенко попал под обстрел ВСУ в Новой Каховке

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Кириенко

Военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил, что первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко попал под обстрел в Новой Каховке. По словам Пегова, инцидент произошел в ходе встречи Кириенко с представителями российских регионов, взявших шефство над районами области. Отмечается, что из состава участников мероприятия никто не пострадал.

Когда совещание закончилось и его участники начали разъезжаться, ВСУ нанесли удар по ГЭС. Предположительно, были выпущены три ракеты. Участники совещаний укрылись в подвальных помещениях. Из состава участников мероприятий никто не пострадал, — сообщил Пегов.

Немногим ранее 18 июля в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар в район Каховской ГЭС. Гидроэлектростанция не получила повреждений в результате обстрела.

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев также заявил, что утром того же дня украинские войска попытались нанести ракетные удары по Новой Каховке. По его словам, сработала система ПВО, но есть попадания в районе города.