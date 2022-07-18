ВГА Каховского района сообщила об ударе ВСУ по ГЭС ВГА Каховского района: магистральный газопровод поврежден в результате удара ВСУ по ГЭС

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ВСУ нанесли ракетный удар в район Каховской ГЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области. В результате обстрела был поврежден магистральный газопровод. О погибших и раненых пока не сообщается.

Подтверждается попадание в районе ГЭС. По предварительным данным, поврежден магистральный газопровод, — сказал представитель ВГА района.

Гидроэлектростанция не получила повреждений в результате обстрела.

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев ранее заявил, что утром 18 июля украинские войска попытались нанести ракетные удары по Новой Каховке. По его словам, сработала система ПВО, но есть попадания в районе города.

Ранее стало известно, что после обстрела ВСУ Новой Каховки 11 июля пропали без вести семь человек, двое мирных жителей погибли, еще 90 получили ранения.