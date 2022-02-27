В Австралии приостановили вещание телеканала RT

Австралийский спутниковый оператор Foxtel сообщил, что приостанавливает вещание в стране телеканала Russia Today в связи с ситуацией на Украине. По данным пресс-службы оператора, RT был временно отключён на его базовой платформе и платформе Flesh. Когда будет возобновлена трансляция, не поясняется, передаёт ТАСС.

В связи с обеспокоенностью ситуацией на Украине Foxtel приостанавливает вещание канала в рамках услуг Foxtel и FLASH, — говорится в сообщении.

В российском посольстве в Австралии назвали решение Foxtel удалить RT из своих спутниковых и потоковых сервисов цензурой. По мнению дипломатов, оператор лишает «австралийскую общественность права свободно получать информацию из различных источников и составлять собственное мнение о мировых событиях».

Из-за ситуации на Украине ранее запретили вещание ряда российских телеканалов в Польше. Под запрет, в частности, попали RT, «Россия 24» и РТР-Планета.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».