В Австралии приготовили фрикадельку из мяса мамонта В Австралии приготовили фрикадельку из мяса мамонта, выращенного в лаборатории

Фото: Фото: kalleboo/flickr.com

Австралийская компания Vow успешно вырастила аналог мяса мамонта в лабораторных условиях и использовала его для приготовления фрикадельки. Как пишет британская газета The Guardian, ученые использовали элементы ДНК шерстистого мамонта для выращивания аналога его мяса с целью продемонстрировать возможности биотехнологии в производстве пищевых продуктов.

С использованием подобных технологий компания Vow планирует начать поставки искусственно выращенного мяса японских перепелов в рестораны Сингапура в 2023 году. Фрикаделька из аналога мяса мамонта, размером с крупный грейпфрут, была представлена посетителям научного музея NEMO в Амстердаме.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал руководство богатых стран перевести население на искусственную говядину. По словам миллиардера, это поможет спасти планету. Он полагает, что такой ход позволит снизить выбросы метана в атмосферу, что должно помочь замедлить изменение климата на планете. При этом основатель Microsoft заметил, что к странному вкусу синтетического мяса легко можно привыкнуть, ведь всё зависит от того, как именно его готовить.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Казани планируют создавать конину в лабораторных условиях. В будущем искусственное мясо будет печататься на биопринтере в промышленных масштабах.