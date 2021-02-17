Билл Гейтс призвал богатые страны перейти на искусственную говядину

https://static.news.ru/photo/7b9e8c7a-7117-11eb-a4e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал руководство богатых стран перевести население на искусственную говядину. По словам миллиардера, это поможет спасти планету.

Я считаю, что все богатые государства должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину, — заявил Гейтс.

Он полагает, что такой ход позволит снизить выбросы метана в атмосферу, что должно помочь замедлить изменение климата на планете.

При этом основатель Microsoft заметил, что к странному вкусу синтетического мяса легко можно привыкнуть, ведь всё зависит от того, как именно его готовить. Кроме того, Гейтс подчеркнул, что некоторые люди находят искусственный аналог более вкусным, нежели его натуральный «собрат». Такое заявление миллиардер сделал в интервью журналу Technology Review Массачусетского технологического института.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, как пытался ликвидировать углеродный след от личного самолёта. Миллиардер признался, что покупает для лайнера специальное топливо, которое по своей стоимости превышает обычное. Гейтс отметил, что таким образом он вносит свой дополнительный вклад в сохранение климата планеты. По его словам, он тратит на топливо для личного самолёта в три раза больше денег из-за того, что оно сделано из растений, а не из нефтепродуктов.

До этого основатель компании Microsoft, благотворитель Билл Гейтс назвал сложнейшую проблему человечества. По его словам, к 2050 году мир должен достичь климатической нейтральности, что является нелёгкой задачей.