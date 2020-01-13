https://static.news.ru/photo/99e319e0-35ee-11ea-a061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Учёные из Казани планируют создавать конину в лабораторных условиях. В будущем искусственное мясо будет печататься на биотпринтере в промышленных масштабах.

По словам генерального директора компании ArtMeat Аскара Латышева, для создания мяса берутся образцы мышечной ткани жеребят, после чего помещаются в специальный инкубатор.

В настоящее время учёные пытаются определить оптимальный состав питательной среды для максимальной скорости роста клеток. Ожидается, что первые успешные результаты появятся уже через три года, сообщают «Известия».

NEWS.ru писал, что на борту Международной космической станции обнаружили проблемы с работой биопринтера, предназначенного для печати человеческих тканей на орбите. Как оказалось, при проведении первой тестовой печати произошла утечка материала, а затем возникли проблемы с работой клапанов.