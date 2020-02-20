https://static.news.ru/photo/7857cc3e-53b8-11ea-8882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная полиция Австралии распространила заявление, что некоторые документы, «утёкшие» в Сеть, по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, являются подлинными. Данные о катастрофе рейса MH17 появились на платформе для независимых репортёров Bonanza Media.

Некоторые из распространённых недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В публикации, со ссылкой на данные голландской разведки, сообщается, что в районе падения самолёта в момент ЧП не было ни одного ЗРК «Бук», для которого лайнер был бы досягаем. Кроме того, авторы на Bonanza Media утверждают, что во время инцидента в небе находились украинские истребители.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала провести расследование ввиду публикации новых данных о крушении малайзийского Boeing 777. Следственная группа по делу о катастрофе считает, что по самолёту была выпущена ракета из зенитной установки «Бук», что и привело к трагедии.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. Расследует трагедию Совместная следственная группа, в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии.