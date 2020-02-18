https://static.news.ru/photo/982f1942-5271-11ea-a3ee-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала провести расследование ввиду публикации новых данных о крушении малайзийского Boeing 777, который разбился на территории Донбасса летом 2014 года. Следственная группа по делу о катастрофе считает, что по самолёту была выпущена ракета из зенитной установки «Бук», что и привело к трагедии.

Публикация с новой информацией о случившемся появилась 18 февраля на платформе для независимых репортеров Bonanza Media. В ней, со ссылкой на данные голландской разведки, сообщается, что в районе падения самолёта в момент ЧП не было ни одного ЗРК «Бук», для которого лайнер был бы досягаем. Кроме того, авторы на Bonanza Media утверждают, что во время инцидента в небе находились украинские истребители.

Захарова, комментируя новую публикацию изданию « ПолитЭксперт », призвала провести полноценное и профессиональное расследование причин катастрофы, а не подменять его «квазиследствием».

Необходимо, чтобы все, у кого есть данные и кто способен пролить свет на обстоятельства трагедии, в первую очередь государства, их предоставили, — сказала она.

При этом власти Нидерландов не стали комментировать появление новых данных о катастрофе.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Расследует трагедию Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе, писал NEWS.ru. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.