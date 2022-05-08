В Австралии Калининград назвали непотопляемым авианосцем, подрывающим НАТО The Conversation: Калининград является «непотопляемым авианосцем» России, подрывающим НАТО

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Российский город Калининград можно считать «непотопляемым авианосцем», который подрывает силы НАТО в Северной Европе. Он также расширяет стратегические возможности Москвы, заявил обозреватель Стефан Вольф в статье, опубликованной австралийским изданием The Conversation.

В качестве военной базы этот регион значительно увеличивает стратегическую глубину России, — отметил автор.

Вольф добавил, что Калининградская область создаёт для России «зонтик безопасности», на Западе называемый зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Калининград мешает свободе манёвра НАТО в Польше и Прибалтике, подчеркнул автор публикации.

Ранее стало известно, что замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал «игрой с огнём» возможную блокаду Калининградской области. По его словам, Россия надеется, что здравомыслие не позволит Европе сделать подобный шаг. Вопрос «блокады Калининграда» возник после того, как страны Балтии заявили о намерении перекрыть железную дорогу и закрыть границы для российского транзита.