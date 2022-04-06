«Игра с огнём»: МИД России оценил возможную блокаду Калининградской области

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал «игрой с огнём» возможную блокаду Калининградской области, которую сейчас обсуждают в Европе. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия надеется, что здравомыслие не позволит Европе сделать подобный шаг.

Думаю, многие понимают, что это игра с огнём, — подчеркнул представитель МИД.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс обсуждает возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией. По его словам, на этот счёт идут активные дискуссии. При этом отмечается, что Литва в отличие от Латвии и Эстонии, у которых протяженная граница с РФ, граничит только с Калининградской областью.

Вопрос «блокады Калининграда» возник после того, как страны Балтии заявили о намерении перекрыть железную дорогу и закрыть границы для российского транзита. Калининград, не имеющий сухопутной границы с остальной частью страны, снабжается из России либо морским путем, либо транзитом через литовскую территорию, либо по воздуху. Ежемесячно через Литву проходит около 100 российских транзитных поездов, и после введения авиасанкций и в случае закрытия железнодорожного сообщения речь может идти о транспортной блокаде.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что решение о полном закрытии границы с Россией будет действительно эффективным, если будет принято совместно всеми странами Балтии. Для одной же конкретной страны такое решение будет неэффективным.