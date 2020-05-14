В Австралии из-за пандемии 600 тысяч человек лишились работы

https://static.news.ru/photo/50ed6780-95b2-11ea-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Около 600 тысяч жителей Австралии потеряли работу из-за финансового воздействия пандемии нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Скотт Моррисон назвал цифры «шокирующими, хотя и не неожиданными».

По признанию политика, австралийцам следует готовиться к дальнейшим экономическим трудностям.

Это тяжёлый день для Австралии, очень тяжёлый день. Но в такой день, как сегодня, важно помнить, что мы снова должны поддерживать друг друга. Для страны важно, чтобы мы проявили твёрдость духа и объединились, — заявил Моррисон на пресс-конференции.

Жертвами коронавирусной инфекции в Австралии стали 98 человек, в стране было зарегистрировано около семи тысяч случаев заражения COVID-19, передаёт CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что австралийская Администрация лекарственных средств оштрафовала на $98 тысяч церковь, незаконно рекламировавшую «чудодейственное» лекарство от коронавируса.