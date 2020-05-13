В Австралии церковь заплатит $98 тыс. за рекламу чудо-средства от COVID-19

https://static.news.ru/photo/152b0d2a-9507-11ea-a816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Incase/flickr.com

Власти Австралии выписали 12 штрафов на общую сумму $98 тысяч церкви, которая незаконно рекламировала «чудодейственное» лекарство от коронавируса. Средство содержало отбеливатель, рассказали в австралийской Администрации лекарственных средств (TGA).

В «чудодейственном минеральном растворе» (Miracle Mineral Solution) нашли высокую концентрацию хлорита натрия. Этот химикат используют в качестве отбеливающего и дезинфицирующего средства, передаёт France Presse.

В Администрации уточнили, что оштрафовали церковь — ветвь американской религиозной организации, так как были обеспокоены вредными последствиями, которые может вызвать приём препарата.

Нет клинических, научно признанных доказательств того, что MMS может излечивать или облегчать любое заболевание, — пояснили представители регулятора.

Как писал NEWS.ru, в США суд временно запретил организации «Церковь здоровья и исцеления Genesis II» осуществлять деятельность из-за её «чудодейственного» лекарства против коронавирусной инфекции.