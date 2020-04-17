Федеральный суд США запретил «чудесное» лекарство от коронавируса

https://static.news.ru/photo/185077f4-8294-11ea-aecc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Федеральный суд США ввёл временный запрет против религиозной организации «Церковь здоровья и исцеления Genesis II» и их «чудодейственного» лекарства против коронавирусной инфекции.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) признала средство, распространяемое активистами организации смертельно опасным продуктом.

Крайне важно, чтобы продавцы лекарственных препаратов соблюдали закон, не продавали продукты, которые подвергают риску ничего не подозревающих американских потребителей, предлагая свои непроверенные продукты для лечения серьёзных заболеваний, таких как COVID-19, — сообщил американский врач, комиссар по продовольствию и лекарствам FDA Стивен Хан на своей странице в Twitter.

âMiracle Mineral Solutionâ is an unapproved new drug & misbranded drug that, when combined with the included activator, has a chlorine dioxide content equivalent to industrial bleach. FDA has warned people not to purchase or drink chlorine dioxide products https://t.co/GZJCaX2oal — Dr. Stephen M. Hahn (@SteveFDA) April 17, 2020

Дело в том, что «чудотворное» средство от COVID-19, создано на основе отбеливателя (содержит диоксида хлора). Прокуроры направили гражданскую жалобу в Окружной суд США по Южному округу Флориды. В заключении специалистов говорилось, что средство, которое распространяет «Церковь здоровья и исцеления Genesis II» содержит «мощный отбеливатель». Они также сообщили, что эффективность средства в борьбе с коронавирусной инфекцией клинически не доказана и не имеет никаких других научных обоснований.

Отмечается, что «Церковь здоровья и исцеления Genesis II» юридически оформлена не как религиозная организация, но её члены носят звания «епископ» или «архиепископ». Кроме того, употребление «Чудо-минерального раствора» (MMS — Miracle Mineral Solution) преподносится как «таинство», сообщает The Guardian.

«Miracle Mineral Solution» — это неутвержденное новое лекарственное средство и неправильно маркированное лекарственное средство, которое в сочетании с включенным активатором имеет содержание диоксида хлора, эквивалентное промышленному отбеливателю, — сообщило издание Al Arabiya.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приобрёл блокатор вирусов с диоксидом хлора. Он пояснил журналистам, что купил устройство по личной инициативе, а не по рекомендации врача. Позже Дмитрий Песков сообщил о возникших сомнениях в эффективности устройства. Однако он отметил, что каких-либо побочных эффектов от ношения устройства у него не появилось. Затем пресс-секретарь решил отказаться от блокатора вирусов, так как его «напугали, что устройство может быть вредным».