Федеральный суд США запретил «чудесное» лекарство от коронавируса

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) признала средство, распространяемое активистами организации смертельно опасным продуктом.

“Miracle Mineral Solution” is an unapproved new drug & misbranded drug that, when combined with the included activator, has a chlorine dioxide content equivalent to industrial bleach. FDA has warned people not to purchase or drink chlorine dioxide products https://t.co/GZJCaX2oal