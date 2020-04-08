Песков купил в аптеке блокатор вирусов

https://static.news.ru/photo/55f6a4be-79c2-11ea-8204-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о своём способе защиты от коронавируса. Он купил себе блокатор вирусов.

На вопрос журналистов ТАСС о том, рекомендованы ли такие устройства сотрудникам администрации президента, чиновник ответил , что приобретение было его личной инициативой.

Это я сам в аптеке купил, — сказал он.

Блокиратор вирусов пропитан диоксидом хлора. По уверениям производителей, устройство, которое крепится на груди, должно обеззараживать воздух.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков рассказал, что глава РФ Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус нового типа (COVID-19) настолько часто, насколько это считает целесообразным его врач. На уточняющий вопрос, есть ли определённый протокол, Песков ответил, что такой протокол ему «не известен детально».