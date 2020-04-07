Песков рассказал, как Путин сдаёт анализы на коронавирус

https://static.news.ru/photo/ed6570e8-78b7-11ea-8931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус нового типа (COVID-19) настолько часто, насколько это считает целесообразным его врач, рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, есть ли определенный протокол, Песков ответил, что такой протокол ему «не известен детально», приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заболели коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, около 284 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 7497 случаев COVID-19 в 81 регионе, скончались 58 граждан, поправились 494 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России свёл к минимуму очные контакты, но полностью от них не отказался. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В частности, глава государства 6 апреля провёл совещание с полномочным представителем в ДФО Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.