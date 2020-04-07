Песков рассказал, как Путин сдаёт анализы на коронавирус

Глава РФ Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус нового типа (COVID-19) настолько часто, насколько это считает целесообразным его врач, рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
На уточняющий вопрос, есть ли определенный протокол, Песков ответил, что такой протокол ему «не известен детально»,
На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заболели коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, около 284 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 7497 случаев COVID-19 в 81 регионе, скончались 58 граждан, поправились 494 пациента.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России свёл к минимуму очные контакты, но полностью от них не отказался. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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