Песков засомневался в своём бейдж-блокаторе вирусов

https://static.news.ru/photo/28e1e422-7a4c-11ea-aab1-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, эффективен ли бейдж-блокатор, который он использует в борьбе с коронавирусом.
Не знаю, помогает он или нет. Не уверен, что он как-то помогает. Эксперты говорят, что это может быть вредно, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.
Он добавил, что каких-либо побочных эффектов от ношения устройства у него не появилось.
Относительно спутанности сознания, это вам нужно, скажем так, выносить вердикт, — сказал Песков.
Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь главы государства купил себе блокатор вирусов. На вопрос журналистов о том, рекомендованы ли такие устройства сотрудникам администрации президента, чиновник ответил, что приобретение было его личной инициативой. Блокатор вирусов пропитан диоксидом хлора. По уверениям производителей, устройство, которое крепится на груди, должно обеззараживать воздух.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли — свыше 88,5 тысячи, выздоровели — 330 тысяч.
В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 — выздоровели.