Песков засомневался в своём бейдж-блокаторе вирусов

https://static.news.ru/photo/28e1e422-7a4c-11ea-aab1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, эффективен ли бейдж-блокатор, который он использует в борьбе с коронавирусом.

Не знаю, помогает он или нет. Не уверен, что он как-то помогает. Эксперты говорят, что это может быть вредно, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Он добавил, что каких-либо побочных эффектов от ношения устройства у него не появилось.

Относительно спутанности сознания, это вам нужно, скажем так, выносить вердикт, — сказал Песков.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь главы государства купил себе блокатор вирусов. На вопрос журналистов о том, рекомендованы ли такие устройства сотрудникам администрации президента, чиновник ответил , что приобретение было его личной инициативой. Блокатор вирусов пропитан диоксидом хлора. По уверениям производителей, устройство, которое крепится на груди, должно обеззараживать воздух.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли — свыше 88,5 тысячи, выздоровели — 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 — выздоровели.