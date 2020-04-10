Песков снял купленный в аптеке бейдж-блокатор вирусов

https://static.news.ru/photo/6f109bec-7b40-11ea-8b3b-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от ношения блокатора вирусов, который приобрёл для профилактики.
Меня просто все напугали, что он точно может быть вредным, — цитирует представителя Кремля издание «Подъём».
Кроме того, Песков добавил, что не был уверен в эффективности устройства.
Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь главы государства купил себе блокатор вирусов. На вопрос журналистов о том, рекомендованы ли такие устройства сотрудникам администрации президента, чиновник ответил, что приобретение было его личной инициативой. Блокатор вирусов пропитан диоксидом хлора. По уверениям производителей, устройство, которое крепится на груди, должно обеззараживать воздух.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи.
В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.