Песков снял купленный в аптеке бейдж-блокатор вирусов

https://static.news.ru/photo/6f109bec-7b40-11ea-8b3b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от ношения блокатора вирусов, который приобрёл для профилактики.

Меня просто все напугали, что он точно может быть вредным, — цитирует представителя Кремля издание «Подъём».

Кроме того, Песков добавил, что не был уверен в эффективности устройства.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь главы государства купил себе блокатор вирусов. На вопрос журналистов о том, рекомендованы ли такие устройства сотрудникам администрации президента, чиновник ответил , что приобретение было его личной инициативой. Блокатор вирусов пропитан диоксидом хлора. По уверениям производителей, устройство, которое крепится на груди, должно обеззараживать воздух.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.