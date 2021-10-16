В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села

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Ситуация с соблюдением прав российских соотечественников в ряде стран остаётся крайне тревожной и неблагоприятной. Об этом заявил координатор Всеукраинского совета российских соотечественников (ВКСОРС) Евгений Бакланов. Его слова приводит РИА Новости.

Бакланов отмечает, что в ряде стран происходит целенаправленное нагнетание русофобии, русский язык вытесняется из сферы образования и общественной жизни, ограничивается работа СМИ, выходящих на русском языке. Имеют место факты судебного...