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В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села

01:01, 17 октября 2021
В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села Фото: vk.com/armenia_military_portal
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О новом обстреле приграничного с азербайджаном села Ерасх Араратской области страны сообщил вечером 16 октября защитник прав человека Армении Арман Татоян. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Шестнадцатого октября, примерно в 23.00 (22.00 по Москве), азербайджанские вооруженные силы обстреляли село Ерасх Араратской области. Стрельба велась целенаправленно в сторону гражданских зданий, — написал Татоян.

Он отметил, что в результте обстрела сгорело сено жителя села. Своевременное прибытие пожарных не позволило огню распространиться на строения.

По мнению татояна, подобные действия свидетельствуют о необходимости выполнения требования, содержащегося в резолюции Парламентской ассамблеи Совета европы от 27 сентября 2021 года о создании демилитаризованной зоны безопасности.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе произошла перестрелка, ранения получили шестеро армянских военнослужащих

14 октября в Карабахе в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана обвинило в этом террористическом акте незаконные армянские формирования.

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