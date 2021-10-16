В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:01, 17 октября 2021
Фото: vk.com/armenia_military_portal
Читайте нас в Google Новости
О новом обстреле приграничного с азербайджаном села Ерасх Араратской области страны сообщил вечером 16 октября защитник прав человека Армении Арман Татоян. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Facebook.
Шестнадцатого октября, примерно в 23.00 (22.00 по Москве), азербайджанские вооруженные силы обстреляли село Ерасх Араратской области. Стрельба велась целенаправленно в сторону гражданских зданий, — написал Татоян.
Он отметил, что в результте обстрела сгорело сено жителя села. Своевременное прибытие пожарных не позволило огню распространиться на строения.
По мнению татояна, подобные действия свидетельствуют о необходимости выполнения требования, содержащегося в резолюции Парламентской ассамблеи Совета европы от 27 сентября 2021 года о создании демилитаризованной зоны безопасности.
Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе произошла перестрелка, ранения получили шестеро армянских военнослужащих
14 октября в Карабахе в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана обвинило в этом террористическом акте незаконные армянские формирования.