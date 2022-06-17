В Армении ответили Алиеву насчет трехсторонней встречи с Тбилиси

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Ильхам Алиев

Армения всегда положительно относилась к контактам и отмечала, что надо работать над их продуктивностью, отметил официальный представитель МИД республики Вааун Унанян в комментарии агентству Арменпресс. Ранее президент Азербайджана заявил, что Ереван отказывается от встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении в Тбилиси.

Мы не только не отказывались, но и всегда положительно относились к подобным контактам и отмечали о необходимости работать над их продуктивностью, — сказал Унанян.

Ранее на полях Глобального Бакинского форума азербайджанский лидер заявил, что работа Минской группы ОБСЕ не дала никаких результатов, эта структура дисфункциональна и попытки возродить ее контрпродуктивны. Алиев отметил, что Баку необходимо начать трехсторонний диалог с Ереваном и Тбилиси для налаживания мирной жизни в регионе с учетом вопроса трансграничных рек и транспортных хабов. По его словам, цель Баку заключается в подписании мирного договора и запуске мирного этапа развития в регионе Южного Кавказа.